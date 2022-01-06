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Son dakika 3. sayfa: Genç kız, tartıştığı annesini önce bıçakladı sonra kabloyla boğarak öldürdü

Son dakika 3. sayfa: Genç kız, tartıştığı annesini önce bıçakladı sonra kabloyla boğarak öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşanan olayda, 17 yaşındaki genç kız yasak aşk yaşadığını iddia ettiği annesini önce bıçakladı, ardından da fön makinesinin kablosu ile boğarak öldürdü.

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşanan olayda, 17 yaşındaki genç kız yasak aşk yaşadığını iddia ettiği annesini önce bıçakladı, ardından da fön makinesinin kablosu ile boğarak öldürdü.

Olay, Ulucami Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, 17 yaşındaki M.N.S adlı genç kız ile annesi N.S. (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine M.N.S. eline geçen bıçakla annesini yaraladı. Evden yükselen sesler üzerine komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri N.S.'yi hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan M.N.S.'nin ifadesinde, annesinin yaşadığı yasak aşk nedeniyle tartıştıklarını ve bu yüzden annesini bıçakladığını, ardından ölmediğini görünce saç kurutma makinasının kablosu ile boğduğunu söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ÇORUM

Kan donduran olay! Yasak aşk yaşayan annesini bıçakladı, ölmeyince kabloyla boğdu

Kan donduran olay! Yasak aşk yaşayan annesini bıçakladı, ölmeyince kabloyla boğdu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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