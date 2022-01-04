Son dakika 3. sayfa: Genç Kickboksçu bıçaklanarak öldürüldü - Haberler
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Son dakika 3. sayfa: Genç Kickboksçu bıçaklanarak öldürüldü

Son dakika 3. sayfa: Genç Kickboksçu bıçaklanarak öldürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 18 yaşındaki kickboksçu bıçaklanarak öldürüldü.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 18 yaşındaki kickboksçu bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan bir lise önünde meydana gelen olayda, Muhammed Mustafa K., tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Muhammed Mustafa K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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