Gediz'de silahlı kavga: 1 ölü
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Gediz'de silahlı kavga: 1 ölü

Gediz'de silahlı kavga: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gümüşlü köyünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gümüşlü köyünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, aralarında geçmişe yönelik husumet bulunan Yunus G. (25) ile Erdal Can (41) köyde bir düğünde karşılaştı. ikili arasında başlayan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Kavganın ardından evine gidip pompalı tüfekle geri dönen Yunus G., Erdal Can'a 5 el ateş etti. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Erdal Can'ın öldüğü belirlendi. Savcı ve jandarma ekibinin incelemesinin ardından maktulün cansız bedeni Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, şüpheli Yunus G. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarma olayla ilgili Gümüşlü köyünde geniş güvenlik önlemi alırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(Recep Baysal/İHA)

Gediz'de silahlı kavga: 1 ölü
Gediz'de silahlı kavga: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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