Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsünde yangın çıktı
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Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsünde yangın çıktı

Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsünde yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsünde yangın çıktı İSTANBUL-(İHA)-Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki İETT otobüsünün motor bölümü bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsünde yangın çıktı

İSTANBUL - İSTANBUL-(İHA)-Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki İETT otobüsünün motor bölümü bilinmeyen bir sebeple alev aldı. İlk müdahaleyi aracın şoförü gerçekleştirdi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Gaziosmanpaşa Meydan'da durağa yanaşan İETT otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. İlk müdahaleyi otobüsün şoförü yaparken, olay yerine itfaiye ekibi çağrıldı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Otobüste bulunan vatandaşlar kısa sürede tahliye edildi.

Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsünde yangın çıktı
Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsünde yangın çıktı
Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsünde yangın çıktı
Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsünde yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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