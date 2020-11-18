Son dakika 3. sayfa: Gaziantep'teki dev operasyonda kebap mangalında uyuşturucu bulundu
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Son dakika 3. sayfa: Gaziantep'teki dev operasyonda kebap mangalında uyuşturucu bulundu

18.11.2020 16:18 | Son Güncelleme: 18.11.2020 16:22
Son dakika 3. sayfa: Gaziantep'teki dev operasyonda kebap mangalında uyuşturucu bulundu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te, 579 polisin katılımıyla dört mahalleyi kapsayan 'Narko-Asayiş Operasyonu' başlatıldı.

Gaziantep'te, 579 polisin katılımıyla dört mahalleyi kapsayan 'Narko-Asayiş Operasyonu' başlatıldı. Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in de bizzat katıldığı operasyon kapsamında girilen bir adreste, dedektör köpe Unix'in tepki verdiği kebap mangalının içerisinde uyuşturucu madde bulundu.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, 579 personelin katılımıyla il merkezindeki dört mahalleyi kapsayan 'Narko-Asayiş Operasyonu' başlattı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet ve Polis Özel Hareket ekiplerinin katımıyla Hoşgör, Savcılı, Yukarıbayır ve İnönü mahallerinde yapılan operasyon kapsamında 30 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Havadan helikopter ve drone ile desteklenen operasyon sırasında girilen adreslerde hassas burunlu dedektör köpeklerle arama yapıldı. Yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, çok sayıda şüpheli şahsı da gözaltına alındı.

Unix, kebap mangalına gizlenmiş uyuşturucu buldu

Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in de bizzat katıldığı operasyon kapsamında bir adrste hassas burunlu dedektör köpek Unix ile arama yapıldı. Unix'in, aramalar sırasında sönmüş kömürlerin olduğu kebap mangalına tepki vermesi üzerine mangal kömüründe zulalanmış halde kokain ele geçirildi. Unix'in tepkisi üzerine bir koltuğun arkasında da uyuşturucu madde bulundu. - GAZİANTEP

Son dakika 3. sayfa: Gaziantep'teki dev operasyonda kebap mangalında uyuşturucu bulundu
Son dakika 3. sayfa: Gaziantep'teki dev operasyonda kebap mangalında uyuşturucu bulundu
Son dakika 3. sayfa: Gaziantep'teki dev operasyonda kebap mangalında uyuşturucu bulundu
Son dakika 3. sayfa: Gaziantep'teki dev operasyonda kebap mangalında uyuşturucu bulundu
Son dakika 3. sayfa: Gaziantep'teki dev operasyonda kebap mangalında uyuşturucu bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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