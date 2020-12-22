Son dakika 3. sayfa: Gaziantep'te sahte alkol operasyonu
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Son dakika 3. sayfa: Gaziantep'te sahte alkol operasyonu

22.12.2020 17:53 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:58

Son dakika 3. sayfa haberi: Gaziantep'te sahte alkol operasyonu Gaziantep'te, yaklaşan yılbaşı öncesi yapılan sahte ve kaçak alkol operasyonunda 464 adet doldurulmuş halde alkol şişesi ile 180 litre etil alkol ele geçirildi.

Gaziantep'te sahte alkol operasyonu

GAZİANTEP - Gaziantep'te, yaklaşan yılbaşı öncesi yapılan sahte ve kaçak alkol operasyonunda 464 adet doldurulmuş halde alkol şişesi ile 180 litre etil alkol ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi 3 ayrı adrese sahte ve kaçak alkol operasyonu yaptı. Operasyon kapsamında sahte alkol imalathanesi olarak kullanılan Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'ndeki 3 adreste yapılan aramalarda 464 adet doldurulmuş halde içki şişesi, 180 litre etil alkol, bin 585 adet şişe kapağı, 513 adet doluma hazır halde şişe ve 5 rulo içki etiketi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

Son dakika 3. sayfa: Gaziantep'te sahte alkol operasyonu
Son dakika 3. sayfa: Gaziantep'te sahte alkol operasyonu
Son dakika 3. sayfa: Gaziantep'te sahte alkol operasyonu
Son dakika 3. sayfa: Gaziantep'te sahte alkol operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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