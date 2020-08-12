Son dakika 3. sayfa: Gaziantep'te orman yangını: 5 dekarlık alan kül oldu Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te orman yangını: 5 dekarlık alan kül oldu Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki ormanlık alanda çıkan örtü yangınında 5 dekarlık alan kül oldu.

Gaziantep'te orman yangını: 5 dekarlık alan kül oldu GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki ormanlık alanda çıkan örtü yangınında 5 dekarlık alan kül oldu. Gaziantep İslahiye ilçesi Yeni Mahalle ve Hürriyet Mahallesi'ne bağlı Kurtini Tepesi Mevkii'nde etkili olan yangın beş dekarlık alanı kül etti. Çıkış sebebi belirlenmeyen yangına İhbar üzerine bölgeye gelen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerinin yanı sıra yangını gören vatandaşlar müdahale etti. Yeni Mahalle Muhtarı Aziz Güneş, "Yangın kontrol altına alındı yangını ilk gördüğümüz anda gelerek alevin önündeki pürleri toplayarak yangının yayılmasını engelledik elimizden gelen çabayı gösterdik her tarafımız su içinde kaldı Allah devletimize zeval vermesin devletimizi daim etsin" dedi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması yapıldı. Kaynak: İHA