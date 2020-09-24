Son dakika 3. sayfa: Gaziantep'te 8 Pakistan papağanı ele geçirildi
24.09.2020 14:31 | Son Güncelleme: 24.09.2020 14:36
Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te polis ekipleri yaptığı operasyonda 8 adet Pakistan papağanı ele geçirdi.
Gaziantep'te polis ekipleri yaptığı operasyonda 8 adet Pakistan papağanı ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karacaahmet Mahallesi durdurulan bir şahısta yapılan aramada 8 adet Pakistan Papağanı ele geçirildi.
El konulan papağanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken yakalanan şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı