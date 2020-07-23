Son dakika 3. sayfa: Freni tutmayan su tankeri evin bahçesine uçtu
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Son dakika 3. sayfa: Freni tutmayan su tankeri evin bahçesine uçtu

Son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde freni tutmayan su tankeri bir evin bahçesine uçtu.

Son dakika 3. sayfa: Freni tutmayan su tankeri evin bahçesine uçtu
23.07.2020 12:53 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:02

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde freni tutmayan su tankeri bir evin bahçesine uçtu.

Kaza, Kesedağ Mevkii Yılancı Burnu Sokak'ta meydana geldi. Davut E. yönetimindeki 09 BK 842 plakalı su tankeri fren problemi nedeniyle eğimli yolda durmadı. Bir siteye ait istinat duvarından aşağı uçan su tankeri evin bahçe duvarını yıktıktan sonra durdu. Su tankerinin şans eseri asılı kalması büyük bir faciayı engellerken kazada yaralanma ve can kaybının yaşanmaması sevindirdi. Kaza nedeniyle su tankerinde bulunan sular evlerin bahçelerinde su taşkını yaşanmasına neden oldu.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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