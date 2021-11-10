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Son dakika 3. sayfa: FETÖ üyeliğinden hükümlü ihraç polis yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: FETÖ üyeliğinden hükümlü ihraç polis yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası olan ihraç polis yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası olan ihraç polis yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 2018'te KHK ile ihraç meslekten ihraç edilen polis memuru olan E.A. yakalandı.

Yakalanan şahıs işlemleri yapılmak üzere gözaltına alınarak, karakola götürüldü. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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