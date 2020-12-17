Son dakika 3. sayfa: FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika 3. sayfa: FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi serbest bırakıldı

17.12.2020 18:17 | Son Güncelleme: 17.12.2020 18:22
Son dakika 3. sayfa: FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi serbest bırakıldı

Son dakika haberleri: Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 11 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 11 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 11 kişi, Kocaeli merkezli Kayseri, Yalova ve Bursa illerinde düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. 10 askeri okul eski öğrencisi ve daha önce açığa alınan 1 üsteğmen emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Adliyede sorguları tamamlanan 11 kişi adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Varank Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Serdar Ortaç Hakan Taşıyan Mustafa Üstündağ
Spor Neymar Ersun Yanal Pierre Webo Abdullah Avcı Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Kumluca Fenerbahçe Merkez Bankası Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika 3. sayfa: FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi serbest bırakıldı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 18:30:39. #1.15#
title