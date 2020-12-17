Son dakika 3. sayfa: FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi serbest bırakıldı

Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 11 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 11 kişi, Kocaeli merkezli Kayseri, Yalova ve Bursa illerinde düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. 10 askeri okul eski öğrencisi ve daha önce açığa alınan 1 üsteğmen emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Adliyede sorguları tamamlanan 11 kişi adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı