Son dakika 3. sayfa: FETÖ'nün askeri okullara yönelik yürütülen soruşturmasında 35 tutuklama
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Son dakika 3. sayfa: FETÖ'nün askeri okullara yönelik yürütülen soruşturmasında 35 tutuklama

Son dakika haberleri: - FETÖ'nün askeri okullara yönelik yürütülen soruşturmasında 35 tutuklama FETÖ'nün askeri okullara kodlama yöntemiyle sızmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 35 şüpheli tutuklandı.

24.08.2020 14:42 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:46

- FETÖ'nün askeri okullara yönelik yürütülen soruşturmasında 35 tutuklama

İSTANBUL - FETÖ'nün askeri okullara kodlama yöntemiyle sızmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 35 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, silahlı terör örgütü FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "2013 yılı Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yapılan Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay meslek Yüksek Okulu Öğrenci Alım Mülakat" sınavlarında örgütün mahrem üyeleri tarafından aday numaraları kodlanan adayların örgüt tarafından TSK'ye yerleştirilmesine yönelik yeni şüpheliler tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında kodlanan ve mülakat sınavına giren adaylara komisyon üyelerince yüksek notlar verilerek askeri okullara kayıt yaptırmaları sağlandığı belirlenirken örgütün mahrem sorumluları ile ankesör kaydı da bulunan 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 54 şüpheli emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet sarayına sevk edilen şüphelilerden 35'i 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 19'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 19 şüpheliden 15'nin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgütle irtibatlı şahıslar hakkında ifade verdiği öğrenildi.

Öte yandan yakalanamayan 8 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

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Son dakika 3. sayfa: FETÖ'nün askeri okullara yönelik yürütülen soruşturmasında 35 tutuklama

Kaynak: İHA

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