Son dakika 3. sayfa: FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 9 şüpheliden 6'sı adliyede
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Son dakika 3. sayfa: FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 9 şüpheliden 6'sı adliyede

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 9 şüpheliden 6'sı adliyede

Son dakika haber: Zonguldak'ta FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Asker Mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltındaki 9 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ta FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Asker Mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltındaki 9 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Zonguldak merkezli 8 ilde Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, örgütün asker mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı ve ankesörlü telefonlarla ardışık olarak arandıkları tespit edilen 5'i muvazzaf, 2'si emekli, 1'i KHK ile meslekten ihraç edilmiş 1 de askeri öğrenci olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği şüphelilerden 5 muvazzaf askerin aktif olarak görev yaptığı öğrenildi. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Zonguldak'ta gözaltına alınan 6 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Diğer 3 şüphelinin ise gözaltına alındıkları illerde adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. Şüphelilerin adliyedeki sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK

Son dakika 3. sayfa: FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 9 şüpheliden 6'sı adliyede
Son dakika 3. sayfa: FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 9 şüpheliden 6'sı adliyede
Son dakika 3. sayfa: FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 9 şüpheliden 6'sı adliyede
Son dakika 3. sayfa: FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 9 şüpheliden 6'sı adliyede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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