Son dakika 3. sayfa: FETÖ'den gözaltına alınan muvazzaf asker adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika 3. sayfa: FETÖ'den gözaltına alınan muvazzaf asker adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Samsun'da gözaltına alınan muvazzaf asker adliyeye sevk edildi.

Son dakika 3. sayfa: FETÖ'den gözaltına alınan muvazzaf asker adliyeye sevk edildi
03.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:44

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Samsun'da gözaltına alınan muvazzaf asker adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızan mensuplarının tespitine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Samsun'da da bir asker gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gökberk Kışlasında görev yaptığı öğrenilen Uzman Çavuş H.U.'yu (31) İlkadım ilçesi Çatalarmlut Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğüne görülen H.U. işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. H.U.'nun Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak İstanbul Adliyesindeki terör savcısına ifade vereceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Haber
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti Haber
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu Haber
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
Bodrum'da mermer tozunu 'beyaz kum' diye serecek olan 5 yıldızlı otele 345 bin lira ceza kesildi Haber
Bodrum'da mermer tozunu "beyaz kum" diye serecek olan 5 yıldızlı otele 345 bin lira ceza kesildi
Ehliyetsiz sürücü arkasına 'Hatalıyım sıkıyorsa ara' yazdığı motosikletiyle kaza yaptı Haber
Ehliyetsiz sürücü arkasına "Hatalıyım sıkıyorsa ara" yazdığı motosikletiyle kaza yaptı
Kadın yolcuyu yere yatırıp boğazını sıkan taksi şoförünün lisansı iptal edildi
Kadın yolcuyu yere yatırıp boğazını sıkan taksi şoförünün lisansı iptal edildi
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi
Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi
Garajdan çaldığı matkabı internette satmaya çalışan hırsız yakalandı
Garajdan çaldığı matkabı internette satmaya çalışan hırsız yakalandı
ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi
ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi
ABD'den sonra şimdi de Avustralya! Polis 17 yaşındaki siyahi genci tekmeleyerek gözaltına aldı
ABD'den sonra şimdi de Avustralya! Polis 17 yaşındaki siyahi genci tekmeleyerek gözaltına aldı
Minneapolis'te polisler, son 8 yılda dizle enseye bastırma tekniğini kullanarak 428 kişiye müdahale etti
Minneapolis'te polisler, son 8 yılda dizle enseye bastırma tekniğini kullanarak 428 kişiye müdahale etti
Nusret'ten İbrahim Tatlıses şarkısıyla ırkçılık karşıtı paylaşım
Nusret'ten İbrahim Tatlıses şarkısıyla ırkçılık karşıtı paylaşım
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
Galatasaraylı Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Galatasaraylı Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Kamyonet ve cip kafa kafaya çarpıştı! Araçlardan fırlayan yolcular çaya uçtu
Kamyonet ve cip kafa kafaya çarpıştı! Araçlardan fırlayan yolcular çaya uçtu
Barcelona'nın koronavirüs testi pozitif çıkan 5'i futbolcu 7 kişinin sonuçlarını gizlediği iddia edildi
Barcelona'nın koronavirüs testi pozitif çıkan 5'i futbolcu 7 kişinin sonuçlarını gizlediği iddia edildi
'15 Haziran'da rahatlama bekliyorum' diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
"15 Haziran'da rahatlama bekliyorum" diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
Aynı gişeden geçmek isteyen iki sürücü kazaya neden oldu
Aynı gişeden geçmek isteyen iki sürücü kazaya neden oldu
Askerde verem oldu, 10 yıl sonra 'gazi' unvanını alabildi
Askerde verem oldu, 10 yıl sonra "gazi" unvanını alabildi
Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'nin mülküdür, fethedilmiştir
Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'nin mülküdür, fethedilmiştir
Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı
Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı
ABD polisi tarafından öldürülen George Floyd'un eşi ve kızı ilk kez konuştu
ABD polisi tarafından öldürülen George Floyd'un eşi ve kızı ilk kez konuştu
Çocuklar yemek yediği sırada evin salonunun tavanı çöktü: 2 yaralı
Çocuklar yemek yediği sırada evin salonunun tavanı çöktü: 2 yaralı
Ehliyetsiz drift atan 18 yaş altı alkollü gence, bindiği aracın fiyatından daha fazla ceza kesildi
Ehliyetsiz drift atan 18 yaş altı alkollü gence, bindiği aracın fiyatından daha fazla ceza kesildi
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Juventus'lu Higuain'in antrenmandaki kilolu hali dikkatlerden kaçmadı
Juventus'lu Higuain'in antrenmandaki kilolu hali dikkatlerden kaçmadı
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fatih Sultan Meral Akşener Devlet Bahçeli Oktay Kaldırım
Magazin Beren Saat İrem Derici Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Falcao Ozan Kabak Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika 3. sayfa: FETÖ'den gözaltına alınan muvazzaf asker adliyeye sevk edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 12:44:31. #1.15#
title