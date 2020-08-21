Son dakika 3. sayfa: FETÖ'den açığa alınan astsubay gözaltına alındı Son dakika 3. sayfa haberine göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açığa alınan bir astsubay Samsun'da gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açığa alınan bir astsubay Samsun'da gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Van Jandarma Komutanlığında görev yaparken FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındığı öğrenilen Astsubay M.A., Samsun'da gözaltına alındı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Dereler Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınan M.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Şüpheli M.A.'nın Görüntülü ve Sesli Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak İzmir Adliyesindeki soruşturmayı yürüten savcıya ve mahkemeye ifade vereceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA