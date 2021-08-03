Son dakika 3. sayfa: Fethiye'de 4 katlı mobilya mağazasında yangın
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Son dakika 3. sayfa: Fethiye'de 4 katlı mobilya mağazasında yangın

Son dakika 3. sayfa: Fethiye'de 4 katlı mobilya mağazasında yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Muğla'nın Fethiye İlçesinde 4 katlı mobilya mağazasında çıkan yangın, itfaiyenin 4 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye İlçesinde 4 katlı mobilya mağazasında çıkan yangın, itfaiyenin 4 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında mağazada büyük çapta zarar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Taşyaka Mahallesi Baha Şıkman Caddesi Ölüdeniz yolu üzerinde 4 katlı mobilya mağazasında, yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm iş yerini sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yangına itfaiye ekiplerinin ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA'nın 4 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

İş yerindeki ürünlerin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - MUĞLA

Son dakika 3. sayfa: Fethiye'de 4 katlı mobilya mağazasında yangın
Son dakika 3. sayfa: Fethiye'de 4 katlı mobilya mağazasında yangın
Son dakika 3. sayfa: Fethiye'de 4 katlı mobilya mağazasında yangın
Son dakika 3. sayfa: Fethiye'de 4 katlı mobilya mağazasında yangın
Son dakika 3. sayfa: Fethiye'de 4 katlı mobilya mağazasında yangın
Son dakika 3. sayfa: Fethiye'de 4 katlı mobilya mağazasında yangın
Son dakika 3. sayfa: Fethiye'de 4 katlı mobilya mağazasında yangın
Son dakika 3. sayfa: Fethiye'de 4 katlı mobilya mağazasında yangın
Son dakika 3. sayfa: Fethiye'de 4 katlı mobilya mağazasında yangın
Son dakika 3. sayfa: Fethiye'de 4 katlı mobilya mağazasında yangın
Son dakika 3. sayfa: Fethiye'de 4 katlı mobilya mağazasında yangın
Son dakika 3. sayfa: Fethiye'de 4 katlı mobilya mağazasında yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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