Son dakika 3. sayfa: Eylemdeki baba Erdinç: "Elindeki kalemi kırdılar silah verdiler bize karşı"
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Son dakika 3. sayfa: Eylemdeki baba Erdinç: "Elindeki kalemi kırdılar silah verdiler bize karşı"

Son dakika 3. sayfa: Eylemdeki baba Erdinç: 'Elindeki kalemi kırdılar silah verdiler bize karşı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 667'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 667'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 667'nci gününde de devam ediyor. Van Gürpınar'dan Diyarbakır'a gelen ve çatırda eylem yapan Yusuf Erdinç, İstanbul'da 2015 yılında hukuk bölümü öğrencisiyken kandırılarak dağa götürülen oğlu Mikail Erdinç için evlat nöbetine devam ediyor. Erdinç, "HDP oğlumu kaçırdı, benden kopararak elindeki kalemi kırıp silah vererek dağa çıkardılar. 2 yıldır buradayım, oğlumu almayana kadar burayı terk etmeyeceğim. Oğlum bak seni kandırdılar orası senin yerin değil, elindeki kalemi kırdılar silah verdiler ve o silahı bize, kardeşlerine, askerlerine karşı kullandırıyorlar. Biraz utan akılı ve okumu adamsın, orası senin yerin değil. Seni kandırıyorlar gidersen sana işkence yapacaklarını, ceza vereceklerini söylüyorlar öyle bir şey yok. 30 kişiden fazla geldi elini kolunu sallayarak evine gittiler. Hiç kimseye ceza vermedi hepsi serbest bırak gel orası senin yerin değil kurban olurum gel" dedi. - DİYARBAKIR

Son dakika 3. sayfa: Eylemdeki baba Erdinç: 'Elindeki kalemi kırdılar silah verdiler bize karşı'
Son dakika 3. sayfa: Eylemdeki baba Erdinç: 'Elindeki kalemi kırdılar silah verdiler bize karşı'
Son dakika 3. sayfa: Eylemdeki baba Erdinç: 'Elindeki kalemi kırdılar silah verdiler bize karşı'
Son dakika 3. sayfa: Eylemdeki baba Erdinç: 'Elindeki kalemi kırdılar silah verdiler bize karşı'
Son dakika 3. sayfa: Eylemdeki baba Erdinç: 'Elindeki kalemi kırdılar silah verdiler bize karşı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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