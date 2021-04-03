Evlat nöbetindeki babadan oğluna teslim ol çağrısı
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Evlat nöbetindeki babadan oğluna teslim ol çağrısı

İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK - Haberler | 3. Sayfa
Evlat nöbetindeki babadan oğluna teslim ol çağrısı

Evlat nöbetindeki babadan oğluna teslim ol çağrısı Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın: "Benim oğlumun hayali polis veya asker olmaktı" "Oğlumu iş vaadiyle kandırıp dağlarda, mağaralarda ölüme mahkum ettiler" "Korkmayın gelin güvenlik güçlerine teslim olun" Çocuklarının terör örgütü...

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Evlat nöbetindeki babadan oğluna teslim ol çağrısı

Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın:

"Benim oğlumun hayali polis veya asker olmaktı"

"Oğlumu iş vaadiyle kandırıp dağlarda, mağaralarda ölüme mahkum ettiler"

"Korkmayın gelin güvenlik güçlerine teslim olun"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 579'uncu gününe girdi. Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın oğluna çağrıda bulunarak, "Oğlum orada sizi tehdit ediyor, 'Devlet size zulüm eder, işkence yapar' diyorlar. Kesinlikle öyle bir şey yalandır oğlum. Burada HDP il PKK'nın işkence ve zulmü var. Korkmayın gelin güvenlik güçlerine teslim olun" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 579'uncu gününde de devam ediyor. 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan Aydın için oturma eyleminde yer alan baba Süleyman Aydın, bugün eylemlerinin 579uncu gününe girdiğini ve vatan hainlerinin kapısının önünde olduklarını söyledi.

"Ben buradan oğlumu alıncaya kadar gitmeyeceğim"

Kendilerinin sonuna kadar evladını alıncaya kadar mücadele edeceklerinin altını çizen Aydın, "Bizim çocuklarımızı HDP dağa gönderiyor ve para karşılığında satıyorlar. Benim oğlumun hayali polis veya asker olmaktı. Benim oğlum Kürtçe bile bilmiyordu, benim oğlumu iş vaadiyle kandırıldılar ve benim oğlumu dağlarda, mağaralarda ölüme mahkum ettiler. Ben 6 yıldır oğlumdan haber alamıyorum bunlarda biraz vicdan var ise benim oğlumu nasıl götürmüşlerse öylede getirsinler. Ben buradan oğlumu alıncaya kadar gitmeyeceğim" dedi.

"Burada HDP ile PKK'nın işkence ve zulmü var"

Aydın konuşmasına şöyle devam etti:

"Benim oğlum beni görüyor ve duyuyor ise, oğlum kaç oradan güvenlik güçlerimize teslim ol. Oğlum orada sizi tehdit ediyor, 'Devlet size zulüm eder, işkence yapar' diyorlar. Kesinlikle öyle bir şey yalandır oğlum. Burada HDP il PKK'nın işkence ve zulmü var. Korkmayın gelin güvenlik güçlerine teslim olun. Çocukları kaçırılan ailelere de sesleniyorum. Gelin korkmayın HDP'den sizde çocuklarınızı isteyin".

Evlat nöbetindeki babadan oğluna teslim ol çağrısı
Evlat nöbetindeki babadan oğluna teslim ol çağrısı
Evlat nöbetindeki babadan oğluna teslim ol çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK

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