Son dakika 3. sayfa: Evinin banyosunda öldürülen kişinin katili, yeğeninin kocası çıktı

Son dakika haberi: Evinin banyosunda öldürülen kişinin katili, yeğeninin kocası çıktı Adana'nın Ceyhan ilçesinde evinin banyosunda silahla vurularak öldürülen kişinin katili yeğeninin kocası çıktı.

Evinin banyosunda öldürülen kişinin katili, yeğeninin kocası çıktı

ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde evinin banyosunda silahla vurularak öldürülen kişinin katili yeğeninin kocası çıktı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 31 Mayıs Pazartesi günü Ceyhan ilçesine bağlı Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hüseyin Erdoğanağabeyi ve ablası ile kaldığı evin banyosunda silahla vuruldu. Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Erdoğan kurtarılamadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde yapılan çalışmalarda, 1 adet tabanca ve 5 adet boş kovan bulundu. Evde Hüseyin Erdoğan ile birlikte yaşayan 2 kardeşten birinin yatalak olduğu, diğerinin ise aklen malul olduğu anlaşıldı. Yatağa bağımlı Halit Erdoğan'ın, tanımadığı esmer bir şahsın eve gelerek önce banyoda bulunan kardeşine ateş ettiğini, daha sonra da 2 defa kendisine ateş ettiğini ancak kendisini vuramadığını, buna karşılık yatağının yanında bulunan kuru sıkı tabancayı şüpheliye doğrulttuğunu ve şüphelinin kaçtığını söylediği öğrenildi.

"Yeğeninin kocası tarafından öldürülmüş"

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro polislerinin çalışmaların sonucunda, olayın gerçekleştiren kişinin Hüseyin Erdoğan'ın yeğeni ile evli olan T.A. olduğunu belirledi. 1 Haziran Salı günü T.A., saklandığı evin içeresinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. T.A. emniyetteki ifadesinde, Hüseyin Erdoğan'ı ailevi nedenlerden ötürü öldürdüğünü söyleyerek suçunu kabul etti. T.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. T.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Neriman Çelebi