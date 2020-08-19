Son dakika 3. sayfa: Evinin balkonundan düşen çocuk hayatını kaybetti Son dakika haberine göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3. kattaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3. kattaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 yaşındaki Muhammed Ayaz B., henüz bilinmeyen bir nedenle 3. kattaki evinin balkonundan düştü. Düşme sonucu ağır yaralanan minik çocuk, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İHA