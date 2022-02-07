Son dakika 3. sayfa: Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika haberine göre Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı.
Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı
İSTANBUL - Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı.