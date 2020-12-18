Son dakika 3. sayfa: Eski koca böyle tehdit etti: "Şikayet edersen seni öldürürüm, polisi ararsan cenazen çıkar"

Bir son dakika haberine göre Eski koca böyle tehdit etti: "Şikayet edersen seni öldürürüm, polisi ararsan cenazen çıkar" Kağıthane'de uzaklaştırma kararını ihlal ederek eski eşinin yaşadığı eve giren şahıs terör estirdi Polis ekipleri tarafından güçlükle gözaltına alınan şahıs, polis otosunu arka camını kafa attı Adliyeye...

Eski koca böyle tehdit etti: "Şikayet edersen seni öldürürüm, polisi ararsan cenazen çıkar"

Kağıthane'de uzaklaştırma kararını ihlal ederek eski eşinin yaşadığı eve giren şahıs terör estirdi

Polis ekipleri tarafından güçlükle gözaltına alınan şahıs, polis otosunu arka camını kafa attı

Adliyeye sevk edilen şahıs çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İSTANBUL - Kağıthane'de uzaklaştırma kararı olmasına rağmen 2 çocuğuyla beraber yaşayan eski eşinin evine kargocuya kapıyı açmaları sonucu giren ve çıkmayan şahıs, çocukları ile eski eşini darp etti. Çocuklarını alarak evden çıkan kadının ihbarı üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı güçlükle zapt ederek gözaltına aldı. Polis otosunun arka camını kafa atarak adeta terör estiren şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 13.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Behiye Polat, madde ve alkol bağımlısı eşi 40 yaşındaki Tuna Y'den şiddet görmesi nedeniyle yaklaşık 3 yıl önce boşandı. Bu süre zarfında çok kez cezaevine giren ve çıkan Y, eski eşinin yaşadığı eve gelerek onu rahatsız etmeye başladı. Bunun üzerine savcılığa şikayette bulunan Polat, eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Evin etrafındaki kömürlüğe saklanan bazen de kapının önüne gizlenen Y. zaman zaman eve girerek hem Polat'ı hem de 2 çocuğunu defalarca darp etti. Her defasında gözaltına alınan ancak adli makamlarca serbest bırakılan şahıs uzaklaştırma kararını ihlal ederek Polat'ı ve çocuklarını rahatsız etmeye devam etti.

Polis otosunun camını kırdı, adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Cezaevinden bir süre önce çıkan Tuna Y. olay günü Polat'ın yaşadığı evin önüne gelerek içeriye girmek istedi. Ancak Polat kapıyı açmayarak Y'yi içeriye almadı. Bunun üzerine gizlenen Y. kargocunun Polat'ın evine geldiğini görünce kargocunun arkasına saklanarak kapıda gizlenmeye başladı. O esnada camdan kargocuyu gören Polat'ın kapıyı açması sonucu içeriye giren Y., eski eşi Polat'ı ve 2 çocuğunu darp etti. Darp edilmeleri sonucu Polat, 2 çocuğunu alarak evden ayrıldı. O esnada ise polis ekiplerini arayarak uzaklaştırma kararı olan eski eşinin eve girdiğini ve kapıyı açmadığı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ikna yoluyla şahsı evden çıkarttı. Ancak şahıs bir anda saldırganlaşarak polis ekiplerine direnmeye başladı. Öfkeden deliye dönen Tuna Y. güçlükle gözaltına alınmaya çalışılırken, polis otosunun camını kafa atarak patlattı. Şahıs ardından olay yerine sevk edilen bir başka polis otosuyla gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyette "kamu malına zarar vermek", "görevli memura direnmek" ve "uzaklaştırma kararını ihlal" suçlarından adli işlemleri yapılan Tuna Y, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Şikayet edersen seni öldürürüm, polisi ararsan cenazen çıkar"

Karara adeta isyan eden Behiye Polat, "Ben bu insandan boşandım, bayramdan önce cezevinden çıktı. Cezaevinden her çıktığında gelip bizi rahatsız ediyor. Eve gelip bana çocuklarımla 1 gece geçireyim diyerek iyi niyetimi suiistimal ediyor. Bu şahsın kalacak yeri yok, ailesi de yanına almıyor. Kendisi uyuşturucu bağımlısı, bana vurdu çenemi kırdı halen daha şişlik var ama şikayetçi olamadım. Şahıs, 'Şikayet edersen seni öldürürüm, polisi ararsan cenazen çıkar. Çocukları öldürürüm, seni öldürürüm' diyor. Bugün işte alt kata kargo gelmiş, o esnada kapıya saklanmış. Bizde camdan onu göremedik, kargocu cama vurunca kapıyı açtım. Sonra zorla içeriye daldı. Bende bu sefer komşuya gidip polisi aradım. Evde duşa girmiş, kıyafetlerini makineye atmış. Sonrasında evi kilitlemiş, polisler geldi kapıyı açtı, aldılar. Polise direndi, 'kapıyı açmayacağım' dedi. Sonra polisler arabayı bindirmeye çalışırken cama kafa attı. Cam kırılır kırılmaz polislerin elinden kaçabilir diye ben yan binaya girdim. Polisler zor tutuyordu. Bu insan ben bir türlü kurtulamadım. Nasıl kurtulacağım bilemiyorum" dedi.

"Biz bu şahıstan kurtulamıyoruz"

Polat, "2 çocuğum için valilikten yardım alıyordum birini kestiler. Ben sadece bin lirayla geçinmeye çalışıyorum. Kira borçlarım var, iki çocuğumlayım ve hiç kimsem yok. İşe giremedim çalışamıyorum. Çocuklar gelecek dövecek diye korkuyor. Ailem de vefat etti, çocukları bırakacak kimsem de yok. Bu kişiyi ben istemiyorum, annesi bunu kliniğe mi yatırıyor ne yapıyorsa yapsın. Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Maddi ve manevi bana yardımcı olsunlar. Çocuklarımı yurda vermeyi düşünüyorum, bunun için CİMER'e yazdım. Bu şahıstan kurtulmak için devlet yurduna yatıracağım. Kağıthane İlçe Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü de bizden elini çekti. Bana git çalış diyorlar. Biri 7 diğeri 12 yaşında evde bırakamıyorum, iş de bulamıyorum. Korona virüse de yakalandık 4 ay önce ve hastanede yattık. Maddi ve manevi çöküşteyim" dedi.

"Kardeşim doğru düzgün oturmadığı için ona bağırıyor, kızıyor ve vuruyor"

Batuhan ve kardeşi Atakan Polat ise, "Babam geliyor işte kavga ediyor, bizi dövüyor. Şiddet uyguluyor. Sofrada kahvaltı yaparken kardeşim doğru düzgün oturmadığı için ona bağırıyor, kızıyor ve vuruyor. Yemeği boğazına koyuyor, bizi dövüyor, onu istemiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR