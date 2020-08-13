Son dakika 3. sayfa: Eski eşini öldürmek için cezaevinden kaçtı, Yozgat'ta yakalandı Son dakika habere göre Ankara Sincan Açık Cezaevinden 11 Ağustos'ta firar ederek eski eşini öldürmek için Yozgat'ın Sorgun ilçesine gelen bir kişi, düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Ankara Sincan Açık Cezaevinden 11 Ağustos'ta firar ederek eski eşini öldürmek için Yozgat'ın Sorgun ilçesine gelen bir kişi, düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 28 hırsızlık suçundan 22 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 11 Ağustos'ta Sincan Açık Cezaevi'nden firar eden 41 yaşındaki Ecevit K., eski eşi A.O.'yu öldürmek için Yozgat'ın Sorgun ilçesine geleceğini kızı K.K.'ye telefonla bildirdi.

Kızı K.K.'nin durumu polis ekiplerine ihbar etmesi üzerine Ankara ve Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma başlattı. Sorgun ilçesinde ikamet eden A.O. ve kızlarını, koruma kararı ile güvenli başka bir şehre yerleştiren emniyet ekipleri, Sorgun'da kent güvenlik yönetim sistemi kameraları üzerinden çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışmada firari Ecevit K.'nın Sorgun otogarına geldiğini belirledi. Kent güvenlik yönetim sistemi kameralarından izlenen firari Ecevit K. Cumhuriyet Caddesi'nde yakalandı.

Yakalanan firarinin yapılan üst aramasında eski eşi A.O.'nun ev adresinin yazılı olduğu not bulundu. - YOZGAT

Kaynak: İHA