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Son dakika 3. sayfa: Eşi gözünün önünde öldü, sürücü serbest kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Eşi gözünün önünde öldü, sürücü serbest kaldı

Son dakika gelişmesine göre Adana'da Yasemin Bakır, halk otobüsünün gözü önünde kocasına çarparak öldürdüğünü ancak sürücünün serbest kaldığını ve buna şaşırdığını belirterek, "Geride 3 çocuk var, bir şekilde hayata devam edeceğiz ama o kişinin dışarıda olması insana dokunuyor" dedi.

Adana'da Yasemin Bakır, halk otobüsünün gözü önünde kocasına çarparak öldürdüğünü ancak sürücünün serbest kaldığını ve buna şaşırdığını belirterek, "Geride 3 çocuk var, bir şekilde hayata devam edeceğiz ama o kişinin dışarıda olması insana dokunuyor" dedi.

Kaza, 20 Ağustos'ta saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi Ağız ve Diş Hastanesi yakınında meydana geldi. Mehmet Nuri Y. (46) yönetimindeki 01 J 0109 plakalı halk otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen dolmuş şoförü Rüstem Bakır'a (46) çarptı. Ağır yaralanan Bakır, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Bakır, daha sonra Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Bakır, 23 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Bakır'ın cenazesi Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, Bakır'a çarpan halk otobüsünün araç kamerasının yanı sıra iş yerlerinin kamerasının da kaza anını görüntülediği ortaya çıktı.

Kazada hayatını kaybeden Bakır'dan geriye ise gözü yaşlı eşi Yasemin çocukları Mertcan (14) Merve (16) ve Mürüvvet (18) kaldı. Kaza günü de oğlu Mertcan Bakır'ı ağabeyi İsa Bakır'ın iş yerinden alan Rüstem Bakır'ın evin önüne geldikten sonra oğlunu eve gönderip bir arkadaşına uğradıktan sonra geleceğini söylediği bu nedenle oğlu Mertcan ile eşi Yasemin Bakır'ın onu balkonda beklerken Rüstem Bakır'a dolmuşun çarpmasını anbean gördükleri öğrenildi.

Bakır'ın eşi Yasemin Bakır, eşinin kendilerini balkonda görünce el sallayıp karşıya geçmek isterken halk otobüsünün çarptığını her şeyin gözleri önünde olduğunu belirterek, "Olay gözümüzün önünde oldu. Balkonda, onun işten gelmesini bekliyorduk. Elini kaldırıp ben geliyorum demesiyle otobüs çarptı. Öleli 25 gün oldu ve yüzde yüz karşı taraf suçlu olmasına rağmen adalet yanımızda olmadı. Bu kişi elini kolunu sallayarak şu an dışarıda, hatta evimin önünde hala çalışıyor. Bu kişi hala işini yapıyor ve hayatını yaşıyor. Kazayı gördüğüm o an inanamadım inanmak istemedim. Kaza alanına yaklaşmak istedim ama beni bırakmadılar. O halimle bile bağırıyordum kalbine ve nabzına bakın gözünü açık tutun diyerek yönlendirmeye çalıştım. Ben, adalet, hukuk ve yargının görevini yapmasını istiyorum. Geride 3 çocuk var, bir şekilde hayata devam edeceğiz ama o kişinin dışarıda olması insana dokunuyor" dedi. - ADANA

Son dakika 3. sayfa: Eşi gözünün önünde öldü, sürücü serbest kaldı

Son dakika 3. sayfa: Eşi gözünün önünde öldü, sürücü serbest kaldı

Son dakika 3. sayfa: Eşi gözünün önünde öldü, sürücü serbest kaldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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