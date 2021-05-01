Son dakika 3. sayfa: Esenler'de bekçilere zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı
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Son dakika 3. sayfa: Esenler'de bekçilere zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı

Son dakika 3. sayfa: Esenler'de bekçilere zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Esenler'de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma yasağına uymayan bir kişi, kendini uyaran bekçilere zorluk çıkardı.

Esenler'de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma yasağına uymayan bir kişi, kendini uyaran bekçilere zorluk çıkardı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Esenler Ninehatun Mahallesi Aziziye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta devriye görevini yürüten gece bekçileri korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma yasağı olmasına rağmen dışarıda bulunan bir şahsı fark etti. Gece bekçilerinin şahsa neden dışarıdasın sorusu üzerine bekçilere zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı.

Olay yerine sevk edilen polis aracına bindirilen şahıs daha sonra ifadesi alınması üzerine karakola götürüldü. - İSTANBUL

Son dakika 3. sayfa: Esenler'de bekçilere zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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