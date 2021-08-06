Son dakika 3. sayfa: Ermenistan askerleri yine Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
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Son dakika 3. sayfa: Ermenistan askerleri yine Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Son dakika 3. sayfa: Ermenistan askerleri yine Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Ermenistan askerlerinin, sınırda yer alan Sederek ve Kelbecer'deki Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Ermenistan askerlerinin, sınırda yer alan Sederek ve Kelbecer'deki Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Ermenistan askerleri, sınırda Azerbaycan mevzilerine ateş açmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 5 Ağustos yerel saatle 23.00 ve 23.50'de Sederek ilinin Heyderabad ve Kelbecer ilinin İstisu yerleşkelerinde bulunan Azerbaycan mevzilerinin, Ermeni askerleri tarafından belirli aralıklarla ateş altına alındığı aktarıldı. Açılan ateş sonucu Azerbaycan askerleri arasında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken, karşı tarafa misilleme ateşi açıldığı ve bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu kaydedildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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