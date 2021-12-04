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Son dakika 3. sayfa: Erken terhis olan Afyonkarahisarlı asker trafik kazasında hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Erken terhis olan Afyonkarahisarlı asker trafik kazasında hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Yozgat'ta terhis mahiyetinde askerlik görevini tamamladıktan sonra uzman çavuş arkadaşına ziyarete giden Afyonkarahisarlı Resul Koç, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta terhis mahiyetinde askerlik görevini tamamladıktan sonra uzman çavuş arkadaşına ziyarete giden Afyonkarahisarlı Resul Koç, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Koç, yarın Bolvadi'nde düzenlenecek resmi törenin ardından toprağa verilecek.

Olay, Yozğat'ın Akdağmadeni ilçesi İstanbulluoğlu Mahallesi 148. Sokak üzerinde dün saat 17.45 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 ACL 698 plakalı aracı ile seyir halinde bulunan Afyonkarahisarlı sürücü R.S. K. (22) önüne çıkan kediye çarpmamak direksiyonu kırınca hakimiyetini kaybettiği araç beton bahçe çit direklerine çarptı. Tek taraflı yaşanan kazada, araç içerisindeki bulunan Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine kayıtlı İ.C.Y. (21) ile Resul Koç (23) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesi'ne götürülen iki yaralıdan biri olan Resul Koç yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Resul Koç'un yakın zamanda görev yaptığı askeri birlikten terhis mahiyetinde izinli olduğu öğrenildi. Yarın Bolvadin'de düzenlenecek resmi tören ve cenaze namazının ardından Koç'un na'şının toprağa verileceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika 3. sayfa: Erken terhis olan Afyonkarahisarlı asker trafik kazasında hayatını kaybetti

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