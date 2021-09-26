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Son dakika 3. sayfa: Ereğli'de patpat kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Ereğli'de patpat kazası: 1 yaralı

Son dakika haberlerine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen patpat kazasında bir kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen patpat kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kızılcapınar Barajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre halk arasında patpat olarak bilinen tarım aracı ile seyir halinde olan Halit G. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada patpat sürücüsü yaralanırken olayı gören vatandaşlar yaralının yardıma koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hemen tedavisine başlanılan yaralı Halit G.'nin diz kapaklarında ve kaburgalarında ezilme olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Son dakika 3. sayfa: Ereğli'de patpat kazası: 1 yaralı

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