Son dakika 3. sayfa: Engelli taklidi yaparak akülü sandalye çalan hırsız kamerada

BURSA (İHA) - Engelli taklidi yaparak akülü sandalye çalan hırsız kamerada

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün bir vatandaşa hediye ettiği akülü sandalyeyi çalan hırsız yakayı ele verdi

BURSA - Bursa'da 4 yıl önce engelli bir kişiye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hediye edilen akülü arabayı engelli taklidi yaparak çalan hırsız kameralara yakalandı.

Olay, 4 Aralık günü merkez Yıldırım ilçesi Kurtoğlu caddesi üzerinde bulunan ikamette meydana geldi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 4 yıl önce engelli bir vatandaşa hediye edilen akülü araba hırsız tarafından çalındı. Sabah kalktığında akülü arabasını yerinde bulamayan vatandaş polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İnceleme sonucu hırsızın dikkat çekmemek için engelli kılığına girerek akülü arabayla yolda ilerlediğini fark etti. İnceleme yapan ekipler hırsızın yerini tespit ederek operasyon düzenledi. Ele geçirilen akülü araba vatandaşa teslim edilirken, adliyeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.