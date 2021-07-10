Son dakika 3. sayfa: Emniyet Müdürü Aslan'dan İHA'ya veda ziyareti

Son dakika haberine göre Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Mersin İl Emniyet Müdürü olarak atanan Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğüne veda ziyaretinde bulundu.