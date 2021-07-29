Son dakika 3. sayfa: Elektrik kontağından çıkan yangında tek katlı ev yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Elektrik kontağından çıkan yangında tek katlı ev yandı

Son dakika 3. sayfa: Elektrik kontağından çıkan yangında tek katlı ev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Zonguldak Alaplı ilçesindeki Hüseyinli Köyü'nde, fındık tarlasına gittiği sırada evinde yangın çıktı.

Zonguldak Alaplı ilçesindeki Hüseyinli Köyü'nde, fındık tarlasına gittiği sırada evinde yangın çıktı.

Yangın, öğlen sıralarında Alaplı Hüseyinli Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nizamettin Ocak'a ait tek katlı bir evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Evden yükselen alevi ve dumanı gören çevredekiler, itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına aldı. Yangını görünce panik yaşayan bazı mahalle sakinleri de sokağa çıktı. Can kaybının yaşanmadığı yangında elektrik kontağından çıktığı iddia edilen Oda tamamen kullanılamaz duruma meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Son dakika 3. sayfa: Elektrik kontağından çıkan yangında tek katlı ev yandı
Son dakika 3. sayfa: Elektrik kontağından çıkan yangında tek katlı ev yandı
Son dakika 3. sayfa: Elektrik kontağından çıkan yangında tek katlı ev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Maaşını alamayınca çalıştığı binanın çatısına çıktı
Maaşını alamayınca çalıştığı binanın çatısına çıktı
Ankara'da Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na sabotaj girişimi! PKK yandaşı kışlayı yakmaya çalıştı
Ankara'da Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na sabotaj girişimi! PKK yandaşı kışlayı yakmaya çalıştı
Manavgat'taki yangında sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşlarına boğuldu
Manavgat'taki yangında sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşlarına boğuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fazıl Küçük Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin İrem Derici Çağatay Akman Oğulcan Engin Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Eda Erdem Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika 3. sayfa: Elektrik kontağından çıkan yangında tek katlı ev yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 15:59:43. #1.16#

title