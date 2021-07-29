Son dakika 3. sayfa: Elektrik kontağından çıkan yangında tek katlı ev yandı

Son dakika haberine göre Zonguldak Alaplı ilçesindeki Hüseyinli Köyü'nde, fındık tarlasına gittiği sırada evinde yangın çıktı.

Zonguldak Alaplı ilçesindeki Hüseyinli Köyü'nde, fındık tarlasına gittiği sırada evinde yangın çıktı.

Yangın, öğlen sıralarında Alaplı Hüseyinli Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nizamettin Ocak'a ait tek katlı bir evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Evden yükselen alevi ve dumanı gören çevredekiler, itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına aldı. Yangını görünce panik yaşayan bazı mahalle sakinleri de sokağa çıktı. Can kaybının yaşanmadığı yangında elektrik kontağından çıktığı iddia edilen Oda tamamen kullanılamaz duruma meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı