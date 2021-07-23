Son dakika haberleri... Elektrik direğinde feci ölüm
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Son dakika haberleri... Elektrik direğinde feci ölüm

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Elektrik direğinde feci ölüm Adana'da elektrik direğine çıkan kişi akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Elektrik direğinde feci ölüm

ADANA - Adana'da elektrik direğine çıkan kişi akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi 3098 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Selçuk Sayıcı sokaktaki elektrik direğine çıktı. Burada kabloları kontrol ederken akıma kapılan Sayıcı, direkte asılı kaldı. Sayıcı'nın yardımına mahalle sakinleri koştu. Durumun sağlık, CAN-KUR, TEDAŞ ve polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen TEDAŞ ekipleri elektrik akımını keserken, CAN-KUR ekipleri şahsı elektrik direğinden indirdi.

Ambulansa alınan Sayıcı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberleri... Elektrik direğinde feci ölüm
Son dakika haberleri... Elektrik direğinde feci ölüm
Son dakika haberleri... Elektrik direğinde feci ölüm
Son dakika haberleri... Elektrik direğinde feci ölüm
Son dakika haberleri... Elektrik direğinde feci ölüm
Son dakika haberleri... Elektrik direğinde feci ölüm
Son dakika haberleri... Elektrik direğinde feci ölüm
Son dakika haberleri... Elektrik direğinde feci ölüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici

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