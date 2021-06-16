Son dakika 3. sayfa: Elazığ'da yangın: 4 bahçe zarar gördü
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Son dakika 3. sayfa: Elazığ'da yangın: 4 bahçe zarar gördü

Son dakika 3. sayfa: Elazığ'da yangın: 4 bahçe zarar gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Elazığ'da bir köyde çıkan yangında 4 bahçe zarar gördü.

Elazığ'da bir köyde çıkan yangında 4 bahçe zarar gördü.

Yangın, Karakoçan ilçesine bağlı Bahçecik köyü sınırlarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle bir bahçede yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek diğer bahçelere sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, 4 bahçe ve içerisindeki ağaçlar zarar gördü. - ELAZIĞ

Son dakika 3. sayfa: Elazığ'da yangın: 4 bahçe zarar gördü
Son dakika 3. sayfa: Elazığ'da yangın: 4 bahçe zarar gördü
Son dakika 3. sayfa: Elazığ'da yangın: 4 bahçe zarar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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