Son dakika 3. sayfa: Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 29 şüpheli tutuklandı Son dakika habere göre Elazığ polisinin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmada çeşitli konulardan arama kaydı bulunan 55 şahıs yakalandı, 29'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ polisinin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmada çeşitli konulardan arama kaydı bulunan 55 şahıs yakalandı, 29'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, önleyici tedbirler kapsamında kent genelinde çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı bir haftalık çalışmada 18'i yoklama kaçağı olmak üzere çeşitli konulardan aranan 55 şahıs yakalandı. Haklarında yasal işlem yapılan şahıslardan 29'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerden 8 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 40 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet pompalı tüfek, tüfeklere ait 6 adet fişek, 8 adet kesici alet, çeşitli miktarlarda esrar,eroin, taş kokain, Metanfematin,Med maddesi, 9 adet Extacy hap, 1 adet gerçek altın diş, 22 adet sahte altın diş ele ele geçirildi. Polisin çalışmasında kayıp olarak aranan 9 şahısta bulunarak ailesine teslim edildiği öğrenildi.

Öteyandan işyerlerine yönelik yapılan denetimlerde de kumar oynamaya yer sağlayan 1 kişiye işlem yapıldı, kumar oynamaktan 3 şahsa da 3 bin 675 TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi. Fuhuş yapıldığı belirlenen bir otelin ise 90 gün süre ile kapatılması yönünde gerekli işlemlerin yapıldığı aktarıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA