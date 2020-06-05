Son dakika 3. sayfa: Elazığ'da 750 kilo tütün ile 200 bin adet makaron ele geçirildi
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Son dakika 3. sayfa: Elazığ'da 750 kilo tütün ile 200 bin adet makaron ele geçirildi

Son dakika haberlerine göre Elazığ'da jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla ilgili yaptığı çalışmada 750 kilogram kıyılmış tütün ile 200 bin adet makaron ele geçirildi, 9 şahıs yakalanarak yasal işlem yapıldı.

Son dakika 3. sayfa: Elazığ'da 750 kilo tütün ile 200 bin adet makaron ele geçirildi
05.06.2020 10:37 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:40

Elazığ'da jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla ilgili yaptığı çalışmada 750 kilogram kıyılmış tütün ile 200 bin adet makaron ele geçirildi, 9 şahıs yakalanarak yasal işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada 9 şüphelinin sigara üretimi yapmak amacıyla kaçak malzemeler getireceği bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin malzeme getirdiği aracı belirleyen jandarma ekipleri operasyon yaptı. Operasyonda 9 şahıs yakalandı, 750 kilogram kıyılmış tütün ile 200 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapılırken, 29 bin TL'de ceza kesildiği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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