Son dakika 3. sayfa: EGM, 8 ilde eş zamanlı "Sahil Rüzgarı" Operasyonu başlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika 3. sayfa: EGM, 8 ilde eş zamanlı "Sahil Rüzgarı" Operasyonu başlattı

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... EGM, 8 ilde eş zamanlı "Sahil Rüzgarı" Operasyonu başlattı Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, 8 ilde eş zamanlı "Sahil Rüzgarı" Operasyonu başlattı.

EGM, 8 ilde eş zamanlı "Sahil Rüzgarı" Operasyonu başlattı

ANKARA - Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, 8 ilde eş zamanlı "Sahil Rüzgarı" Operasyonu başlattı.

EGM'den yapılan açıklamada, mafya tipi organize suç örgütlerinin nihai amaçlarının, haksız kazanç elde ederek maddi ve manevi güce ulaşmak olduğu vurgulanarak bu doğrultuda hareket eden suç örgütlerinin sistematik bir şekilde değişik türdeki suç eylemlerini gerçekleştirerek kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Bu kapsamda, yetkili İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridi illerimizi ve turistik diğer büyükşehirleri de kapsayacak şekilde "Sahil Rüzgarı" kod adlı operasyon başlatıldığı kaydedildi.

8 ilde yaklaşık 8 ay süren çalışmalar neticesinde, Antalya ilinde 32, Aydın ilinde 15, Balıkesir ilinde 25, İzmir ilinde 30, Mersin ilinde 19, Muğla ilinde 19, İstanbul ilinde 13 ve Adana illinde 18 şüpheli şahsa yönelik olmak üzere, yerel olarak organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan (yağma, tehdit, tefecilik, silahla yaralama vb), suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri tespit edilen toplam 171 hedef şahsa yönelik 21 Mayıs 2021 tarihinde eş zamanlı planlı operasyonlar yapıldığı bildirildi.

Son dakika 3. sayfa: EGM, 8 ilde eş zamanlı 'Sahil Rüzgarı' Operasyonu başlattı
Son dakika 3. sayfa: EGM, 8 ilde eş zamanlı 'Sahil Rüzgarı' Operasyonu başlattı
Son dakika 3. sayfa: EGM, 8 ilde eş zamanlı 'Sahil Rüzgarı' Operasyonu başlattı
Son dakika 3. sayfa: EGM, 8 ilde eş zamanlı 'Sahil Rüzgarı' Operasyonu başlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Volkan Bozkır Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Hülya Avşar Engin Akyürek Necati Şaşmaz
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika 3. sayfa: EGM, 8 ilde eş zamanlı "Sahil Rüzgarı" Operasyonu başlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 21:53:30. #1.14#

title