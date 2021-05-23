Son dakika haber | E-5'te çocukların kamyonet kasasında tehlikeli yolcuğu kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | E-5'te çocukların kamyonet kasasında tehlikeli yolcuğu kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre 5 karayolu Küçükçekmece mevkiinde seyir halindeki kamyonetin kasasında tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan çocuklar yürekleri ağza getirdi.

E-5 karayolu Küçükçekmece mevkiinde seyir halindeki kamyonetin kasasında tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan çocuklar yürekleri ağza getirdi. Çocukların hiçbirinde maske olmadığı gözlendi.

Küçükçekmece E-5 karayolunda hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dün yolda seyreden kamyonetin kasasında bulunan 5 çocuk kameralara yansıdı. Hiçbir güvenlik önlemi olmadan kamyonetin arkasında yolculuk yapan 4'ü erkek, 1'i kız olan çocuklar birbirleriyle şakalaşıp güldü. Yüzlerinde de maske olmayan ve kendilerince eğlenen çocuklar, riskli bir şekilde kamyonetin arkasında yolculuk yapmaya devam etti.

Son dakika haber | E-5'te çocukların kamyonet kasasında tehlikeli yolcuğu kamerada
Son dakika haber | E-5'te çocukların kamyonet kasasında tehlikeli yolcuğu kamerada
Son dakika haber | E-5'te çocukların kamyonet kasasında tehlikeli yolcuğu kamerada
Son dakika haber | E-5'te çocukların kamyonet kasasında tehlikeli yolcuğu kamerada
Son dakika haber | E-5'te çocukların kamyonet kasasında tehlikeli yolcuğu kamerada
Son dakika haber | E-5'te çocukların kamyonet kasasında tehlikeli yolcuğu kamerada
Son dakika haber | E-5'te çocukların kamyonet kasasında tehlikeli yolcuğu kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Görev başındaki bekçinin acı sonu! Önce ayağını kaybetti, sonra şehit oldu
Görev başındaki bekçinin acı sonu! Önce ayağını kaybetti, sonra şehit oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Prens Harry Hande Erçel Oktay Kaynarca
Spor Adem Büyük Şenol Güneş Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | E-5'te çocukların kamyonet kasasında tehlikeli yolcuğu kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.05.2021 10:09:13. #1.11#

title