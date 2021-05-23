Son dakika haber | E-5'te çocukların kamyonet kasasında tehlikeli yolcuğu kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre 5 karayolu Küçükçekmece mevkiinde seyir halindeki kamyonetin kasasında tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan çocuklar yürekleri ağza getirdi.

E-5 karayolu Küçükçekmece mevkiinde seyir halindeki kamyonetin kasasında tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan çocuklar yürekleri ağza getirdi. Çocukların hiçbirinde maske olmadığı gözlendi.

Küçükçekmece E-5 karayolunda hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dün yolda seyreden kamyonetin kasasında bulunan 5 çocuk kameralara yansıdı. Hiçbir güvenlik önlemi olmadan kamyonetin arkasında yolculuk yapan 4'ü erkek, 1'i kız olan çocuklar birbirleriyle şakalaşıp güldü. Yüzlerinde de maske olmayan ve kendilerince eğlenen çocuklar, riskli bir şekilde kamyonetin arkasında yolculuk yapmaya devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı