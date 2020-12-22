Son Dakika | E-5 Karayolu'nda alev alev yanan kamyonet kamerada
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Son Dakika | E-5 Karayolu'nda alev alev yanan kamyonet kamerada

22.12.2020 07:49 | Son Güncelleme: 22.12.2020 08:00

Son dakika haberlerine göre 5 Karayolu'nda alev alev yanan kamyonet kamerada Avcılar'da gece saatlerinde E-5 Karayolu'nda seyir halindeyken bir anda motor kısmında dumanlar yükselen kamyonet alev alev yandı.

E-5 Karayolu'nda alev alev yanan kamyonet kamerada

İSTANBUL - Avcılar'da gece saatlerinde E-5 Karayolu'nda seyir halindeyken bir anda motor kısmında dumanlar yükselen kamyonet alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçta çıkan yangın kontrol altına alınırken küle dönen kamyonetin görüntüleri cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, saat 03: 15 sıralarında E-5 Karayolu Avcılar Metrobüs durağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple kamyonette yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği kamyonetten kendini dışarı atan sürücü zarar görmezken kamyonet kısa süre içerisinde tutuşmaya başladı.

Alevler içerisinde kalan otomobilde patlamalar yaşandı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken alevlerin yükseldiği kamyonette patlamalar yaşandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken küle dönen kamyonet kullanılamaz hale geldi. O anlar ise cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

Son Dakika | E-5 Karayolu'nda alev alev yanan kamyonet kamerada
Son Dakika | E-5 Karayolu'nda alev alev yanan kamyonet kamerada
Son Dakika | E-5 Karayolu'nda alev alev yanan kamyonet kamerada
Son Dakika | E-5 Karayolu'nda alev alev yanan kamyonet kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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