Son dakika 3. sayfa: Düzce'de uyuşturucu maddelerle yakalanan şahıs gözaltına alındı Son dakika haberine göre Düzce Merkeze bağlı Kurtsuyu köyünde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 750 gram esrar ve 156 kök kenevir bitkisi ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Düzce Merkeze bağlı Kurtsuyu köyünde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 750 gram esrar ve 156 kök kenevir bitkisi ile yakalanan şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kurtsuyu köyünde bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Şüpheli Y.A.'nın evine yapılan baskında 750 gram kubar esrar maddesi ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği, ekili vaziyette 156 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli Ş.A. adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - DÜZCE Kaynak: İHA