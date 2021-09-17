Siirt'te sahte avukat duruşmaya katılacağı sırada polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı - Haberler
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Siirt'te sahte avukat duruşmaya katılacağı sırada polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te sahte avukat duruşmaya katılacağı sırada polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı Siirt Adliyesinde Musa Orhan ve İpek Er davasının duruşmasının sürdüğü sırada daha önce avukat olduğunu iddia edilerek dolandırıcılık suçuna karışan şahıs polis ekiplerince tanınarak yakalandı.

Siirt'te sahte avukat duruşmaya katılacağı sırada polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı

SİİRT - Siirt Adliyesinde Musa Orhan ve İpek Er davasının duruşmasının sürdüğü sırada daha önce avukat olduğunu iddia edilerek dolandırıcılık suçuna karışan şahıs polis ekiplerince tanınarak yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel asayişe müessir fiillerin önlenmesi, aydınlatılması, muhtemel şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 16 Eylül 2021 tarihinde Siirt Adliyesinde Musa Orhan ve İpek Er davasıyla ilgili duruşmanın sürdüğü sırada, daha önceden ilimize gelerek avukat olduğu iddiası ile dolandırıcılık suçuna karışan A.B. isimli şahıs elinde avukat cübbesi ile görülerek görevliler tarafından tanınmıştır. Şahıs kontrol edildiğinde, şahsın avukat olmadığı halde sahte isim kullanarak Siirt Adliyesinde çeşitli mahkemelerde usulsüz iş ve işlemler yaptığı tespit edilerek gözaltına alınmıştır. Şahsın yapılan üst aramasında adliyede gerçekleştirdiği iş ve işlemlere ilişkin olan ve geçersiz olduğu değerlendirilen belgelere el koyulmuştur" denildi.

Siirt'te sahte avukat duruşmaya katılacağı sırada polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı

Siirt'te sahte avukat duruşmaya katılacağı sırada polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı

Siirt'te sahte avukat duruşmaya katılacağı sırada polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı

Siirt'te sahte avukat duruşmaya katılacağı sırada polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı

Siirt'te sahte avukat duruşmaya katılacağı sırada polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı

Siirt'te sahte avukat duruşmaya katılacağı sırada polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı

Siirt'te sahte avukat duruşmaya katılacağı sırada polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı

Siirt'te sahte avukat duruşmaya katılacağı sırada polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı
İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Siirt'te sahte avukat duruşmaya katılacağı sırada polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı - Haberler
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