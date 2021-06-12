Son dakika 3. sayfa: Durdurulan şüpheli araçta silah ve 4 mermi bulundu

Son dakika haberlerine göre Eskişehir'de Motosikletli Polis Ekipleri'nin şüphe üzerine durdurduğu araçta 1 adet silah ve silaha ait 4 adet mermi bulundu.

Eskişehir'de Motosikletli Polis Ekipleri'nin şüphe üzerine durdurduğu araçta 1 adet silah ve silaha ait 4 adet mermi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, Bahçelievler mahallesinde durumundan şüphelenilerek bir araç durdurdu. Araçta yapılan kontrol esnasında gözle görülür vaziyette 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 4 adet mermi ele geçirildi. Şüpheli İ.S. hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunu" gereğince adli işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı