Son dakika 3. sayfa: Doğu Anadolu'da mart ayında en çok trafik kazası Erzurum'da en az Tunceli'de meydana geldi
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Son dakika 3. sayfa: Doğu Anadolu'da mart ayında en çok trafik kazası Erzurum'da en az Tunceli'de meydana geldi

Son dakika 3. sayfa: Doğu Anadolu'da mart ayında en çok trafik kazası Erzurum'da en az Tunceli'de meydana geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Doğu Anadolu Bölgesindeki 15 ilde 2021 mart ayında en çok trafik kazası 243 ile Erzurum'da en az ise 17'le Tunceli'de meydana geldi.

Doğu Anadolu Bölgesindeki 15 ilde 2021 mart ayında en çok trafik kazası 243 ile Erzurum'da en az ise 17'le Tunceli'de meydana geldi.

Trafik istatistik bülteni 2021 mart sonuçlarına göre trafik kazalarının illere göre dağılımı açıklandı.

Doğu Anadolu Bölgesindeki 15 ilde trafik kazalarının dağılımı şöyle oldu:

Ağrı'da toplam 120 trafik kazası meydana geldi. Bunlardan 54'ü yaralamalı, 66'sı maddi hasarlı. Meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken 100 kişi de yaralandı.

Ardahan'da toplam 18 trafik kazası meydana geldi. Bunlardan 8'i yaralamalı, 10'u maddi hasarlı. Meydana gelen kazalarda 18 kişi yaralandı.

Bitlis'te toplam 97 trafik kazası meydana geldi. Bunlardan 50'i yaralamalı, 47'si maddi hasarlı. Meydana gelen kazalarda 97 kişi yaralandı.

Bingöl'de toplam 62 trafik kazası meydana geldi. Bunlardan 39'u yaralamalı, 23'ü maddi hasarlı. Meydana gelen kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken 58 kişi de yaralandı.

Elazığ'da toplam 155 trafik kazası meydana geldi. Bunlardan 74'ü yaralamalı, 81'i maddi hasarlı. Meydana gelen kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken 147 kişi de yaralandı.

Erzincan'da toplam 115 trafik kazası meydana geldi. Bunlardan 40'ı yaralamalı, 75'i maddi hasarlı. Meydana gelen kazalarda 67 kişi yaralandı.

Erzurum'da toplam 243 trafik kazası meydana geldi. Bunlardan 77'i yaralamalı, 166'ı maddi hasarlı. Meydana gelen kazalarda 137 kişi yaralandı.

Hakkari'de toplam 44 trafik kazası meydana geldi. Bunlardan 21'i yaralamalı, 23'ü maddi hasarlı. Meydana gelen kazalarda 39 kişi yaralandı.

Iğdır'da toplam 54 trafik kazası meydana geldi. Bunlardan 21'i yaralamalı, 33'ü maddi hasarlı. Meydana gelen kazalarda 30 kişi yaralandı.

Kars'ta toplam 74 trafik kazası meydana geldi. Bunlardan 21'i yaralamalı, 53'ü maddi hasarlı. Meydana gelen kazalarda 74 kişi yaralandı.

Malatya'da toplam 229 trafik kazası meydana geldi. Bunlardan 106'ı yaralamalı, 123'ü maddi hasarlı. Meydana gelen kazalarda 146 kişi yaralandı.

Muş'ta toplam 72 trafik kazası meydana geldi. Bunlardan 35'i yaralamalı, 37'i maddi hasarlı. Meydana gelen kazalarda 54 kişi yaralandı.

Şırnak'ta toplam 84 trafik kazası meydana geldi. Bunlardan 43'ü yaralamalı, 41'i maddi hasarlı. Meydana gelen kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi de yaralandı.

Tunceli'de toplam 17 trafik kazası meydana geldi. Bunlardan 5'i yaralamalı, 12'i maddi hasarlı. Meydana gelen kazalarda 6 kişi yaralandı.

Van'da toplam 198 trafik kazası meydana geldi. Bunlardan 79'u yaralamalı, 119'u maddi hasarlı. Meydana gelen kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti 121 kişi de yaralandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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