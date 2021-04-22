Son dakika 3. sayfa: Doğu Anadolu'da mart ayında en çok trafik kazası Erzurum'da en az Tunceli'de meydana geldi

Bir son dakika haberine göre Doğu Anadolu Bölgesindeki 15 ilde 2021 mart ayında en çok trafik kazası 243 ile Erzurum'da en az ise 17'le Tunceli'de meydana geldi.