Son dakika 3. sayfa: Diyarbakır'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1'i çocuk 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika 3. sayfa: Diyarbakır'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1'i çocuk 3 yaralı

16.03.2021 16:30 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:52
Son dakika 3. sayfa: Diyarbakır'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1'i çocuk 3 yaralı

Son dakika haberi... Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak yoldan çıktı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak yoldan çıktı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i çocuk 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, Silvan-Batman karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Silvan-Batman karayolunun 6. kilometresinde Zekeriya Seyitoğlu (32) yönetimindeki 31 NES 15 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp yoldan çıktı. Kazada Asiye Sakar (70) olay yerinde hayatını kaybederken, Fatma Sakar (23), Zekeriya Sakar (32) ve Betül Sakar (3) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yapan aracın içinde sıkışan Asiye Sakar itfaiye ekiplerince çıkarılırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaşamını yitiren kadının cansız bedeni ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Son dakika 3. sayfa: Diyarbakır'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1'i çocuk 3 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Diyarbakır'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1'i çocuk 3 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Diyarbakır'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1'i çocuk 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ersun Yanal Mesut Bakkal Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika 3. sayfa: Diyarbakır'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1'i çocuk 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 16:53:01. #1.16#
title