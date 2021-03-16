Son dakika 3. sayfa: Diyarbakır'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1'i çocuk 3 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak yoldan çıktı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i çocuk 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, Silvan-Batman karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Silvan-Batman karayolunun 6. kilometresinde Zekeriya Seyitoğlu (32) yönetimindeki 31 NES 15 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp yoldan çıktı. Kazada Asiye Sakar (70) olay yerinde hayatını kaybederken, Fatma Sakar (23), Zekeriya Sakar (32) ve Betül Sakar (3) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yapan aracın içinde sıkışan Asiye Sakar itfaiye ekiplerince çıkarılırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaşamını yitiren kadının cansız bedeni ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı