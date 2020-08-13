Son dakika 3. sayfa: Diyarbakır'da mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
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Son dakika 3. sayfa: Diyarbakır'da mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika 3. sayfa haberi... Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'nde tel örgüde sıkışarak mahsur kalan köpeği kurtardı.

Son dakika 3. sayfa: Diyarbakır'da mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
13.08.2020 14:23 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:19

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'nde tel örgüde sıkışarak mahsur kalan köpeği kurtardı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri, Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'nde tel örgüye sıkışarak mahsur kaldığı ihbarı yapıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine giden İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Arama Kurtarma Ekipleri, tel örgüleri keserek köpeği çıkarttı.

İtfaiye ekipleri, herhangi bir yarası bulunmayan köpeğe su ve yiyecek verirken, başka hayvanların tellere takılmasını önlemek için köpeğin takılı kaldığı tel örgüdeki boşlukları kapattı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

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