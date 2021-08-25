Son dakika 3. sayfa: Diyarbakır'da kaza geliyorum dedi, maganda o anları kamera kaydına aldı
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Son dakika 3. sayfa: Diyarbakır'da kaza geliyorum dedi, maganda o anları kamera kaydına aldı

Son dakika 3. sayfa: Diyarbakır'da kaza geliyorum dedi, maganda o anları kamera kaydına aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Diyarbakır'da bir maganda sürücü makas atarak seyir halinde iken bir araca çarptı.

Diyarbakır'da bir maganda sürücü makas atarak seyir halinde iken bir araca çarptı. O anları araçta bulunanlar anbean cep telefonuna kaydetti.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Tesisler Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte makas atarak otomobil kullanan bir maganda, sür'atle daldığı kavşakta bir araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller park halindeki başka araçlara çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, dikkatsiz magandanın kaza anı an be an cep telefonu kameralarına yansıdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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