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Son dakika 3. sayfa: Devriye gezen polis ekiplerine yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Devriye gezen polis ekiplerine yakalandılar

Bir son dakika haberine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde devriye gezen polislerin dur ihtarına uymayıp kaçan iki şüpheli kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde devriye gezen polislerin dur ihtarına uymayıp kaçan iki şüpheli kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Nazilli Karaçay Mahallesinde yaşanan olayda devriye gezen bir polis ekibi yol kenarında yürüyen ve şüpheli hareketlerde bulunan iki kişiye durmalarını ikaz etti. Durmayarak kaçan iki kişi polisin kısa süreli kovalamacası sonucu yakalandı. Yakalanan G.A. ve K.B. nin hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan arandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - AYDIN

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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