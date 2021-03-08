Son dakika 3. sayfa: Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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Son dakika 3. sayfa: Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

08.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:45
Son dakika 3. sayfa: Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Yaylalık köyünde meydana gelen kazada, tarlasını traktörü ile süren Hasan K. engebeli arazide direksiyon hakimiyetini kaybetti. Metrelerce yükseklikten yuvarlanan traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Hasan K.'nın cansız bedeni Bahçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken Hasan K.'nin Bahçe ilçesi İndire köyü eski muhtarı olduğu öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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