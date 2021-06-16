Son dakika 3. sayfa: Devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

Son dakika 3. sayfa: Devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrilirken, kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrilirken, kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre Bodrum - Turgutreis karayolunda seyreden 48 VZ 955 plakalı otomobil, Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüje çarpan otomobil, devrilerek ters döndü. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine polis ekibi bölgeye sevk edildi. Refüjde ters şekilde duran otomobil, çekici yardımı ile bulunduğu bölgeden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Son dakika 3. sayfa: Devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ahmet Şık Bülent Turan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Enis Arıkan Özge Özpirinçci
Spor Merih Demiral Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika 3. sayfa: Devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 16:47:39. #1.16#

title