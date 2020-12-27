Son dakika 3. sayfa: Depreme hastanede yakalandılar...Panik ve kaçışma anları saniye saniye kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika 3. sayfa: Depreme hastanede yakalandılar...Panik ve kaçışma anları saniye saniye kamerada

27.12.2020 15:02 | Son Güncelleme: 27.12.2020 15:08

Son dakika 3. sayfa haberi: Depreme hastanede yakalandılar.

Depreme hastanede yakalandılar...Panik ve kaçışma anları saniye saniye kamerada

Deprem nedeniyle şu ana kadar 2'si yüksekten atlama olmak üzere panik yaşayan 45 kişinin hastaneye başvurduğu öğrenildi

ELAZIĞ - Elazığ'da sabah saatlerinde 5.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle 45 kişi hastanelere başvurdu. Bir hastanede deprem nedeniyle panik ve korku dolu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Elazığ'da sabah saatlerinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin büyük korku oluşturduğu kentte şimdiye kadar kentte 2'si yüksekten atlama olmak üzere panik yaşayan 45 kişinin hastanelere başvurduğu belirtildi.

Öte yandan, deprem anında Fırat Üniversitesi Hastanesindeki görevli doktorların, personelin ve hastanede bulunan vatandaşların yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Başka bir güvenlik kamerasına ise depreme iş yerinde yakalanan bir vatandaşın koşar adımlarla kendini dışarı attığı korku dolu anlar yansıdı.

Son dakika 3. sayfa: Depreme hastanede yakalandılar...Panik ve kaçışma anları saniye saniye kamerada
Son dakika 3. sayfa: Depreme hastanede yakalandılar...Panik ve kaçışma anları saniye saniye kamerada
Son dakika 3. sayfa: Depreme hastanede yakalandılar...Panik ve kaçışma anları saniye saniye kamerada
Son dakika 3. sayfa: Depreme hastanede yakalandılar...Panik ve kaçışma anları saniye saniye kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Coşkun Sabah Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Okan Buruk Burak Yılmaz Sergen Yalçın Halis Özkahya
Tüm Haberler Silah Elazığ Deprem İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika 3. sayfa: Depreme hastanede yakalandılar...Panik ve kaçışma anları saniye saniye kamerada | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 15:28:23. #1.15#
title