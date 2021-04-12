Son dakika 3. sayfa: Depremde hasar gören binada yangın
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Son dakika 3. sayfa: Depremde hasar gören binada yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Depremde hasar gören binada yangın

Son dakika haber: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde deprem nedeniyle hasar gören binada yangın çıktı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde deprem nedeniyle hasar gören binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kısa süre içerisinde yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Türkmen Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deprem nedeniyle hasar gören binadan dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler yangını kısa süre içerisinde kontrol altına aldı. Yangının içeride bulunan polyesterin tutuşmasından kaynaklı çıktığı düşünülürken, itfaiye ekipleri yangın ile soruşturma başlattı. - AYDIN

Son dakika 3. sayfa: Depremde hasar gören binada yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 21:51:13. #1.16#
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